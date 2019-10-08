WhatsApp'ın 'karanlık mod'u göründü

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde. WhatsApp geliştiricileri, Android için yeni bir beta sürüm yayınladı. Söz konusu sürüm, WhatsApp'ın uzun süredir beklenen karanlık mod özelliğine kısa bir süre sonra kavuşacağını gösteriyor. Güncelleme yayınlandıktan sonra özellik kullanıcılar tarafından "açık", "karanlık" ve "sistem temelli" olarak seçilebilecek.

08/10/2019 11:40