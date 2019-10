Bolivya'da sokak olayları sürüyor: 39 yaralı

Bolivya'daki seçimleri kazanan Devlet Başkanı Evo Morales'in destekçileri ile sonuçları kabul etmeyen muhalifler arasında farklı kentlerde çıkan arbede ve çatışmalarda 39 kişi yaralandı. Güney Amerika'da And Dağları'nın zirvesindeki ülke Bolivya'da, 20 Ekim Pazar günü yapılan Devlet Başkanı Morales'in kazandığı, rakibi Carlos Mesa'nın ise hile yapıldığını iddia ettiği seçimler nedeniyle başlayan protestolar ve Morales'e destek gösterileri devam ediyor. Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS), Morales'in başvurusu ile sonuçları denetlemesini dahi kabul etmeyen ve seçimlerin iptali ya da ikinci tura götürülmesi için ısrar eden muhalifler, başkent La Paz'ın yanı sıra Santa Cruz ve Cochabamba gibi büyük kentlerde de gösterilerini sürdürüyor. Aynı kentlerde Morales'e destek için düzenlenen gösterilere katılan hükümet destekçileri ile Mesa yanlıları arasında ise zaman zaman arbede ve çatışmalar yaşanıyor. Ülke basınındaki haberlere göre, her iki tarafın da yoğun gösterilerine sahne olan Santa Cruz kentinin Plan Tres Mil, Cotoca ve La Guardia semtlerinde taraflar arasında çıkan arbede ve çatışmalarda 30 kişi yaralandı. Bolivya Suçla Mücadele Özel Kuvvetleri (FELCC), bu kişilerden 5'inin ateşli silahla yaralandığını duyurdu. Bolivya Sağlık Bakanı Gabriela Montano, olaylara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karnından vurulan bir yaralının durumunun ağır olduğunu kaydetti. Cochabamba kentindeki bazı yolları barikatlarla kapatan muhalifler ve bu barikatları kaldırmak isteyen nakliyeciler arasında yaşanan arbede de 3 kişi yaralandı. Yine her iki tarafın geniş katılımla gösterilerine devam ettiği La Paz'ın farklı bölgelerinde yaşanan taşlı ve sopalı çatışmalarda 6 Bolivyalı yaralandı. Bu arada Devlet Başkanı Morales'i desteklemek için farklı bölgelerden yola çıkan maden işçileri de La Paz'a ulaştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bazı madencilerin grubun ilerleyişi sırasında ses bombaları atmaları dikkati çekti.

OAS sonuçları inceleyecek

Öte yandan Bolivya Adalet Bakanı Hector Arce, Morales'in seçim sonuçlarının incelenmesi için yaptığı teklife olumlu yanıt veren OAS'nin kısa sürede çalışmalarına başlayacağını belirtti. Denetimin hükümetin şeffaflığının bir kanıtı olduğunu vurgulayan Arce, sürecin Bolivya anayasasına uygun şekilde ilerleyeceğini ifade etti. Ülkede iki hafta önce düzenlenen seçimleri Devlet Başkanı Morales yüzde 47,8 ile ilk turda kazanmış, rakibi eski Devlet Başkanı Mesa ise yüzde 36,51'de kalmıştı. Bolivya'da yasalara göre, bir adayın devlet başkanı olabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor. Bu sonuçların çıkmaması durumunda seçimler en yüksek oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalıyor.

