HABER KIBRIS

Üçlü işbirliği mekanizmalarının daimi merkezi Güney Kıbrıs olacak

Daimi sekreterliğin Güney Kıbrıs’ta olmasına kararlaştırıldı

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22/11/2018

Üçlü işbirliği mekanizmalarının daimi merkezi Güney Kıbrıs olacak

Güney Kıbrıs’ın Yunanistan ile işbirliği içerisinde İsrail, Ürdün ve Mısır gibi ülkelerle oluşturduğu üçlü işbirliği mekanizmalarının daimi sekreterliğinin Güney Kıbrıs’ta olacağı bildirildi.
Alithia gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında alınan karara göre, daimi sekreterliğin Güney Kıbrıs’ta olmasının kararlaştırıldığını ve merkez binasının, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın yanındaki bina olacağını yazdı.

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