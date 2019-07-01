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Saner: Halk bilgilendirilecek

Saner de dün akşam gerçekleşen patlama olayını yerine giderek incelemelerde bulundu.

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01/07/2019

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Saner: Halk bilgilendirilecek

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner de dün akşam gerçekleşen patlama olayını yerine giderek incelemelerde bulundu.

Saner, meydana gelen olaydan dolayı geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ersan Saner, olayla ilgili ciddi çalışmalar yapıldığını ve çıkan sonuçların halkla paylaşılacağını söyledi.
Olayla ilgili henüz net birşey söylemenin mümkün olmadığını vurgulayan Saner, “Hükümet bu konuda çalışmalar yapıyor, Bakanlar Kurulu toplantı. GKK ile birlikte çalışmalar yapılıyor. Toplantının ardından halk bilgilendirilecektir” dedi.

(BRT)

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TAGS: saner, haber, kıbrıs, halk, bilgilendirilecek
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