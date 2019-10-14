Jinping: Çin'i bölmeye çalışanların cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız

BBC Türkçe'nin haberine göre 22 yıl aradan sonra Nepal'i ziyaret eden ilk Çin lideri olan Xi'nin hafta sonunda geldiği Katmandu'da iki ülke arasındaki demiryolu bağlantılarının genişletilmesini de öngören bir dizi anlaşma imzalaması bekleniyor. Nepal Başbakanı Oli de açıklamasında ülkesinde Çin karşıtı faaliyetlere izin vermeyeceklerini söyledi.

Çin Devlet Televizyonu CCTV'ye göre Xi, bu ziyareti sırasında Hong Kong'daki gösteriler konusunda da gözdağı verdi. Jinping, ülkesini bölmeye yönelik her türlü girişimin "çiğnenmiş cesetler ve parçalanmış kemiklerle son bulacağını" söyledi.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, Çin liderinin bu açıklamaları "Hong Kong'da Çin'in siyasi otoritesinin zorlu bir sınavdan geçtiği bir dönemde yaptığına dikkat çekti.

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini öngören ve tepkiler üzerine geri çekilen yasa tasarısı nedeniyle Haziran'da başlayan gösteriler Çin yönetimine karşı büyük çaplı protestolara dönüşmüştü. Güvenlik güçleri Hong Kong'daki göstericilere plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'da protestoların bastırılması sürecinde "kötü bir şey olması halinde" Çin'le müzakerelerin zorlaşacağını söylemişti.

14/10/2019 11:17