HABER KIBRIS

Dikkat elektrik kesintisi var

09.00-12.00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

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20/02/2019

Dikkat elektrik kesintisi var

 

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak.
Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı bölgesinde ise bazı sokaklara yarın 7 saat boyunca elektrik verilemeyecek.

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09.00-16.00 saatleri arasında uygulanacak.
Kesintiden Papatya Sokak, Yasemin Sokak, Orkide Sokak Çiğdem Sokak ve Hanımeli Sokak etkilenecek.

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TAGS: ELEKTRİK, kesintisi, haber, kıbrıs,
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