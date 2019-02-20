Dikkat elektrik kesintisi var

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak.

Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı bölgesinde ise bazı sokaklara yarın 7 saat boyunca elektrik verilemeyecek.

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09.00-16.00 saatleri arasında uygulanacak.

Kesintiden Papatya Sokak, Yasemin Sokak, Orkide Sokak Çiğdem Sokak ve Hanımeli Sokak etkilenecek.