Evlilikte Mutluluğu Yakalamak İçin Dikkat Etmeniz Gerekenler

SAYGI VE SEVGİ:

Saygı ve sevgi mutluluğun püf noktasıdır. Kişiler birbirini sevdiği sürece aşılmayacak zorluk neredeyse yoktur. Sevgi her şeyin üstesinden gelmenizi, mutlu olmanızı sağlar. Kişi evlendiği insana saygı duymalıdır. Sevginin yanında saygı da beraberinde gelecektir. Birlikte olduğunuz kişinin fikirlerine, tavır ve davranışlarına saygı duymanız gerekir.

EVLENDİKTEN SONRA DEĞİŞMEMEK:

Uzun bir süre ilişki yaşamış olsanız bile evi birlikte paylaşmak daha farklıdır. Evlendikten sonra olduğu kişinin dışına çıkması evliliği negatif etkiler. Ortak bir yaşamkurduğunuz için eşinizle uyum içinde yaşamayı bilmelisiniz.

Hobilerinizden vazgeçmeyin: Evlendikten sonra sorumluluklar ikiye katlandığı için bazen kendinize vakit ayıramayabilirsiniz. Ama eşininizle mutlaka birbirinize vakit ayırmalısınız. Örneğin; haftasonları birlikte sinemaya, pikniğe gitmek sizi mutlu edecektir.

FİKİRLERİNİZE SAYGI DUYUN :

Hiçbir insan birileri tarafından yönlendirilmekten hoşlanmaz. Eşininizin fikirlerine saygı duyun ve mümkün olduğu kadar fikirlerini destekleyin.

HAKLI-HAKSIZ TARTIŞMASINA GİRMEYİN:

Elbette eşinizle tartışmalar yaşayabilirsiniz bu da evliliğin tuzu biberidir. Bu durumu toparlamak için kim haklı veya kim haksız diye sorgulamadan oturup konuşarak olumlu bir sonuca bağlayabilirsiniz. Küçük bir özür bazen tüm olayları unutturabilir.

KÜÇÜK SÜPRİZLER YAPIN:

Bu konu sadece erkekleri değil kadınları da ilgilendirir. Mesela eşinize eve gelirken bir çiçek demeti almak onu çok mutlu edecektir. Aynı şekilde bir parfüm, kıyafet gibi arada küçük sürprizler yaparak ilişkinizi güzelleştirebilirsiniz.

DÜRÜST OLUN:

Eşinize yalan söylemeyin veya bir şeyleri saklamayın. Dürüstçe yaşanan şeyleri paylaşın bu noktada eşinizin sizi anlaması daha kolay olacaktır.

DAYANIŞMA SAĞLAYIN:

Bütün yükü bir kişiye yüklemek yerine dayanışma sağlayarak hareket edin. Karşılıklı fedakarlıklar ilişkinizi güçlendirir.

CİNSEL BİRLİKTELİK:

Eşinizle düzenli bir cinsel hayatınızın olması ilişkinizi güçlendirecektir. Cinsel birlikteliğinizi daha şehvetli hale getirebilir, farklı fantaziler yaşayarak birlikteliğinizi renklendirebilirsiniz.



İLTİFAT EDİN:

Eşinizi ne kadar güzel/yakışıklı bulduğunuzu söyleyin. Eşinizin sizden güzel cümleler duyması onu oldukça mutlu edecektir.