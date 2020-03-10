Kuir Kıbrıs Ceza (Değişiklik) Yasası için memnuniyet belirtti

Kuir Kıbrıs Derneği, dün Meclis Genel Kurulu’nda Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Kuir Kıbrıs’tan yapılan açıklamada, yasa önerisinin kabulüyle cinsiyete, cinsel yönelime ve cinsiyet kimliğine yönelik nefret söylemine cezai yaptırım getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, yasa değişikliğinin, lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artı (LGBTİ+) mücadelesi verenler için önemli olduğu vurgulanarak emeği geçenlere teşekkür edildi.

Açıklamada, GBTİ+’ların insan haklarına eşit erişimi için daha fazlasına ihtiyaç duyulduğu da ifade edildi.

10/03/2020 12:33