Çin'de tünel çöktü: 4 ölü

Şinhua ajansının haberine göre, Şanşi'ye bağlı Cinçıng kentinde otoyolda inşaatı devam eden bir tünelin çökmesi sonucu 6 işçi mahsur kaldı.

Kent yetkilileri, tünelden 3 kişinin cesedinin çıkarıldığını, 1 kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

Tünelde mahsur kalan 2 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

31/12/2019 10:59