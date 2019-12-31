Çin'de tünel çöktü: 4 ölü

Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde inşaat halindeki bir tünelin çökmesi sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi enkaz altında kaldı.

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31/12/2019

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Çin'de tünel çöktü: 4 ölü

Şinhua ajansının haberine göre, Şanşi'ye bağlı Cinçıng kentinde otoyolda inşaatı devam eden bir tünelin çökmesi sonucu 6 işçi mahsur kaldı.

Kent yetkilileri, tünelden 3 kişinin cesedinin çıkarıldığını, 1 kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

Tünelde mahsur kalan 2 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

31/12/2019 10:59
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TAGS: Çin’de, tünel, çöktü:, 4, ölü, Haber, kıbrıs,
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