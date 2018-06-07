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Burcu Esmersoy co-pilot oldu

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, İtalya’nın Sardunya Adası’nda dünyanın en iyi ralli pilotlarından Red Bull sporcusu Elfyn Evans ile bir gösteri sürüşü gerçekleştirdi.

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07/06/2018

Burcu Esmersoy co-pilot oldu
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Burcu Esmersoy, İtalya’da adrenalin dolu anlar yaşadı. Ünlü sunucu, dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın Sardunya ayağında Red Bull sporcusu Elfyn Evans’a co-pilotluk yaptı.

Dünyanın en iyi ralli pilotlarından biri olan Evans’ın kullandığı araca binen Esmersoy, saatte 220 km hıza ulaşabilen ralli otomobilinin içinde unutulmaz anlara tanıklık etti.

 

burcu-esmersoy

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TAGS: Burcu Esmersoy, co-pilot
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