Burcu Esmersoy co-pilot oldu

Burcu Esmersoy, İtalya’da adrenalin dolu anlar yaşadı. Ünlü sunucu, dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın Sardunya ayağında Red Bull sporcusu Elfyn Evans’a co-pilotluk yaptı.

Dünyanın en iyi ralli pilotlarından biri olan Evans’ın kullandığı araca binen Esmersoy, saatte 220 km hıza ulaşabilen ralli otomobilinin içinde unutulmaz anlara tanıklık etti.