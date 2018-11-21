Milyon dolarlık mucize

ABD’nin California Eyaleti’nde yangının yok ettiği Paradise kasabasının en şansılıları yine ünlüler oldu. Kasabanın drone’la çekilen fotoğraflarında, şarkıcı Cher, Britney Spears ve reality şov yıldızı Kourtney Kardashian’ın evlerinin yangından sağlam çıktığı görüldü. Milyon dolarlık evlerinin sağlam yapıldığı için yangından etkilenmediği belirtildi. 79 kişinin öldüğü bölgede, kayıp bin kişi aranıyor.

Cher'in evi

Kourtney Kardashian'ın evi

Daha önce de Anthony Hopkins en şanslı isimlerin başında gösterilmişti. 80 yaşındaki sanatçının evi etrafındaki küle dönen yapıların arasında dimdik ayakta duruyor.