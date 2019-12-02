ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü

Teksas'ta Houston kentinden yine eyaletteki Bourne kentine gitmek için havalanan uçağın motor arızası nedeniyle Teksas Uluslararası Hava Limanı'na yönlendirildiği açıklandı.

Ancak uçak inişe geçtiği sırada havalimanının batısında yer alan ticari bölgeye düştü ve içindeki 3 kişi öldü.

Dün de Güney Dakota eyaletinde yine küçük bir uçak düşmüş, uçaktaki 12 kişiden 9'u hayatını kaybetmişti.

Ölenler arasında pilotun da bulunduğu belirtilmiş, kazanın sebebiyle ilgili açıklama yapılmamıştı.

Kaynak: TRT Haber

02/12/2019 09:55