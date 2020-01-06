NATO'dan acil toplantı kararı
NATO, Orta Doğu'daki son durumu görüşmek için bugün acil toplanacak. Brüksel'de düzenlenecek toplantı büyükelçiler düzeyinde gerçekleşecek.
06/01/2020
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NATO, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından acil toplanma kararı aldı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de büyükelçiler düzeyinde yapılacak toplantıda, Orta Doğu'daki durum ele alınacak.Toplantı kararı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in üye ülkelerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından alındı.