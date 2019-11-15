“İşgal Bölgelerinden Hatıralar” etkinliği öğrencilerden ilgi görmedi

Politis gazetesi konuya ilişkin haberinde, Rum Eğitim Bakanlığı ve Limasol Belediyesi’nin diğer bazı derneklerle birlikte bu yıl ilk kez “İşgal Bölgelerinden Hatıralar” isimli bir sergi-etkinlik gerçekleştirdiğini ancak öğrencilerin ilgisini çekmeyi başaramadıklarını yazdı.

Etkinlik çerçevesinde KKTC’de bulunan eski Rum köy ve kentlerini tanıtıcı standalar oluşturulduğunu vurgulayan gazete, sergiyi gezen öğrencilerin, 1974 öncesi anılarının olmaması sebebiyle tutumlarının ilgisiz olduğu ve sergi salonu dışında oturmayı tercih ettiklerinin görüldüğünü aktardı.

15/11/2019 15:17