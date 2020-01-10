Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçirildiği iddia edilen hayvanlarla ilgili mesele mahkemede

Güney Kıbrıs’ta ölü olduğu bildirilip canlı halde KKTC’ye geçirildiği iddia edilen hayvanlarla ilgili konunun mahkemeye taşındığı bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, 2016 yılında meydana geldiğini belirttiği olayda, Rum Sayıştaylığı’nın da devreye girdi ve Rum Veteriner Dairesi Müdürü Hristodulos Pipis, Sayıştaylık tarafından yapılacak önerilerin üzerinde çalışarak, prosedürde herhangi bir eksiklik tespit edilmesi durumunda, bunu düzelteceklerini söyledi.

Rum Veteriner Dairesi’nin meseleye hiçbir şekilde müdahil olmadığını vurgulayan Pipis, polis kendilerine bilgi verene kadar da konudan haberdar olmadıklarını ifade etti.

10/01/2020 13:23