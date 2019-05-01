Tayland'da mağara mahsur kalan futbolcuların öyküsü Netflix dizisi oluyor

Tayland’da bir mağarada iki haftadan uzun bir süre mahsur kalan Wild Boars (Yaban Domuzları) futbol takımının 12 oyuncusu ve takım kaptanlarının öyküsü mini dizi olacak.

Netflix, neredeyse tüm dünyanın seferber olduğu kurtarma öyküsünü ekranlara taşıyacak. Dizinin yönetmenliği ‘Crazy Rich Asians’ ile tanınan Jon M. Chu ve Nattawut ‘Baz’ Poonpiriya yapacak.

Netflix’ten Erika North, “Hikâye, dünyanın farklı yerlerinden, farklı hayatlarından insanları birleştiren evrensel ve yerel temalar içeriyor. Tayland, Netflix için önemli bir market. Yerelde ilham kaynağı olan ve tüm dünyada yankı uyandıran bu öyküyü hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.Takımla birlikte mahsur kalan yardımcı antrenör Ekapol ‘Ake’ Chanthawong da, “Hikâyemizin yeniden anlatılması, Tayland’dan ve dünyanın her yerinden bir araya gelen insanların, kurumların imza attığı bu gerçek mucize için bir teşekkür fırsatı olacak, buna minnettarız” ifadelerini kullandı.

17 GÜN SONRA KURTARILDILAR

Geçen yıl temmuz ayında Yaşları 11 ile 16 arasında değişen takım üyeleri ve 25 yaşındaki kaptanları, Chiang Rai'deki mağaraları keşfe çıktığı sırada sağanak yağışların tünelleri kapatması sonucu, mağaralardan birinde mahsur kalmıştı.

Çocuklar için Tayland donanması özel timleri ile ABD, İngiltere, Avustralya ve Çin'den uzmanların katıldığı uluslararası operasyon yürütülmüştü. Çocuklar, 17 günlük çalışma sonrasında kurtarılmışlardı.

Eski Tayland donanması dalgıcı Saman Gunan ise kurtarma çalışmaları sırasında Tham Luang'daki hava tankı götürdüğü bir mağaradan dönerken bilincini kaybetmiş ve yaşamını yitirmişti.

Bugüne kadar kurtarılış öyküsünü anlatan iki kitap basıldı. Taylandlı İngiliz yönetmen Tom Waller'ın, kurtarma operasyonunun hemen ardından başladığı ‘Mağara’ isimli filminin de çekimleri bitti.