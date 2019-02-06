Taçoy, Hasan Yumuk için mesaj yayımladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hasan Taçoy, yaşamını yitiren eski milletvekili ve bakan Hasan Yumuk’u andı.

Taçoy, Hasan Yumuk’un vefatı dolayısıyla yayınladığı mesajda şunları kaydetti:

“Partimize; UBP Genel Başkan yardımcısı olarak, ülkemize de Milletvekili ve İskan Bakanı olarak büyük hizmetleri bulunan, aktif siyaset hayatıma ayrı bir bakış ve tecrübe kazandıran abim Hasan Yumuk'un vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.”

Taçoy, Yumuk’un cenazesinin yarın İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Lefkoşa Belediyesi Kabristanlığında toprağa verileceğini de kaydetti.