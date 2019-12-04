BM'den 4,1 milyon Zimbabveli için gıda yardımı

Birlemiş Milletlerin (BM) alt kuruluşlarından Dünya Gıda Programının (WFP) açıklamasına göre, Zimbabve nüfusunun yarısı şiddetli açlıkla yüz yüze. Durumu iyileştirmek için bu ülkeye 240 bin ton tahıl, yağ ve bakliyat sevk edilecek.

Ülkedeki açlık kriz, Güney Afrika bölgesini saran benzeri görülmemiş iklim felaketinin bir parçası. Bölgedeki sıcaklık, küresel ortalamanın 2 kat üstünde artış gösteriyor.

Mevsim yağışlarının azalması nedeniyle tarımsal ürün verimliliğinin düştüğü ve hayvanların telef olduğu kırsal kesimde 5,5 milyon kişi gıda güvenliğine sahip değilken, şehirlerde 2,2 milyon kişi yeterli su ve gıdaya ulaşamıyor.

Elektrik ve suyun belli saatlerde dönüşümlü olarak kullanılabildiği 14 milyon nüfuslu ülkede, ekonomik krizin yol açtığı hiperenflasyon nedeniyle halk gıda ürünlerini almakta zorluk çekiyor.

Kaynak: AA

04/12/2019 10:38