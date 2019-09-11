Gibetsu, 2. Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali’ne Katılıyor

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu, ünlü yazar Neil Simon’un “İkinci Caddenin Mahkumu” adlı oyununu Maltepe Belediyesi’nin bünyesinde 11-15 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2. Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali’nde sahneleyecek.

19 kişilik bir ekip bugün Maltepe’ye gidiyor.