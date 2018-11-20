Bodrum açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı

Tütkiye Bodrum ilçesi Aspat mevkisi önlerinde seyir halinde olan Panama bayraklı ticari gemi, bölgede sahil güvenlik görevinde bulunan Sahil Güvenlik korvetine denizden insan sesleri geldiği yönünde bilgi verdi.



Olay yerine gelen ekipler, deniz yüzeyinde parçalanmış halde bir fiber tekne ile göçmenlerin olduğunu gördü.



Yapılan çalışmada deniz yüzeyinde 4 Suriye, 4 Filistin ve 2 Mısır uyruklu 10 göçmen kurtarıldı. Aramalarda Suriye uyruklu bir kişiye ait erkek cesedi bulundu.



Kurtarılanlardan 2 göçmen hastaneye kaldırıldı, diğerleri Turgutreis Limanı'na götürüldü.