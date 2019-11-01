Hindistan'da WhatsApp tartışması

İsrailli siber gözetim firması NSO Group'un sosyal iletişim ağı WhatsApp üzerinden Hindistanlı aktivist ve gazetecileri izlediği iddiası ülkede tartışmalara yol açtı. Hint basınındaki haberlere göre, WhatsApp'ın, İsrailli siber gözetim firması NSO Group'a dava açması sonrası ortaya çıkan casusluk faaliyetleri sebebiyle çok sayıda siyasetçi, gazeteci ve aktivist Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimini suçladı. Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi'nin (INC) Genel Sekreteri Priyanka Gandi Vadra Twitter'dan yaptığı açıklamada, konuyla ilgili hükümetten cevap beklediğini vurgulayarak, "Eğer hükümet, İsrail ajanslarını gazetecilerin, avukatların, aktivistlerin ve siyasetçilerin telefonlarını izlemek için tuttuysa, bu insan haklarının açık bir ihlali ve ulusal güvenlik konusunda ağır sonuçları olan bir skandaldır." ifadelerini kullandı. INC politikacılarından Randip Sing Surjivala de Narendra Modi yönetiminin aktivist ve gazetecilerle uğraştığını ifade etti. Surjivala, Hindistan Yüksek Mahkemesi'nden hükümeti bu konuda sorumlu tutmasını isteyerek, "Gazetecilere, aktivistlere ve muhalefet liderlerine casusluk yapan ve kendi vatandaşlarına suçlular gibi davranan bir hükümet, demokrasimize liderlik etme hakkını yitirdi." değerlendirmesinde bulundu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı konuyla ilgili tepkilerini dile getirirken, "Hindistan'ın artık bir gözetleme ülkesine dönüştüğü" yorumları yapıldı.

"WhatsApp'tan açıklama bekliyoruz"

Hindistan Hukuk ve Adalet ile İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ravi Shankar Prasad, yaptığı açıklamada, "Hindistan hükümeti, mesajlaşma platformu WhatsApp üzerinden Hindistan vatandaşlarının gizliliğinin ihlal edilmesinden endişelidir." ifadelerini kullandı. WhatsApp'tan açıklama beklediklerini belirten Prasad, "WhatsApp'tan ihlal türünü ve milyonlarca Hint vatandaşının mahremiyetini korumak için ne yaptığını açıklamasını istedik." bilgisini paylaştı. İsrailli siber gözetim firması NSO Group'un, aralarında gazeteci, akademisyen ve aktivistlerin bulunduğu 20'nin üzerinde Hindistan vatandaşını WhatsApp üzerinden izlediği belirtiliyor. Sosyal iletişim ağı WhatsApp'ın İsrailli siber gözetim firması NSO Group'a, şirketin mesajlaşma hizmetini geniş kapsamlı casusluk için kullandığı gerekçesiyle dava açtığı belirtilmişti. WhatsApp'ın federal mahkemeye verdiği dilekçede, siber gözetim şirketi NSA Group'un WhatsApp uygulaması üzerinden 20 ülkede, aralarında 100 gazeteci ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu 1400'den fazla kişiyi izlediği öne sürülmüştü.

01/11/2019 15:05