Balıkçı sigorta prim destek ödemeleri başladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı,balıkçı sigorta prim desteklerinin ödenmesine başlandığını açıkladı.

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16/01/2020

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Balıkçı sigorta prim destek ödemeleri başladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2019 yılının ikinci yarısına ait balıkçı sigorta prim desteklerinin ödenmesine başlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, balıkçılığı özendirmek ve balıkçıları sosyal güvenlik sistemine dahil etmek amacıyla mesleki balıkçılara verilen destek kapsamında 17 balıkçı için Kooperatif Merkez Bankası’na 53 bin TL yatırıldığı kaydedildi. Hakkedişler Kooperatif  Merkez Bankası veya Bankanın ilgili şubelerinden çekilebilecek.

16/01/2020 15:07
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