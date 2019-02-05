Uluslararası Avusturya Fit-Kids rand-Prix’i Viyana’da gerçekleşti

10 ülkeden 3000’in üzerinde sporcunun mücadele ettiği bu büyük organizasyonda Nev Çocuk Fitness Milli Takımı ülkemiz adına mücadele etti ve ülkemize 4 Şampiyonluk ve 1 dördüncülük kazandırarak bizleri yine onurlandırdı.

Avusturya’nın Viyana şehrinde 1-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen bu büyük organizasyonda ülkemizi Nev Çocuk Fitness takımında bulunan uluslararası hakem ve antrenör Neval Çelebioğlu Akgürgen, Fit-Kids 6 yaş kategorisinde Armin Tuğberk, 10 yaş kategorisinde Asya Güzen, 11 yaş kategorisinde Helin Zaim, 14 yaş kategorisinde Yasmin Ferah Racioğlu ayrı ayrı kategorilerinde Şampiyonluk, Acrobatic-fitness 13 yaş kategorisinde Tara Tantura 4’üncülük elde ederek ülkemizin adını uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmiştir.