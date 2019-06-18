Ünlü sanatçı Neşe Karaböcek'in evlat acısı

Gazeteci Tevfik Yener ile ünlü sanatçı Neşe Karaböcek'in pazar günü hayatını kaybeden oğulları Hasan Ali Yener, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Hasan Ali Yener için Beykent Hz.Ebubekir Sıddık Camii'nde öğle namazına müteakip cenazenamazı kılındı.



Cenazede taziyeleri kabul eden Tevfik Yener ve Neşe Karaböcek gözyaşlarını tutamadı.



Tevfik Yener ile Neşe Karaböcek'i acı gününde Orhan Gencebay, Müjdat Gezen, Ercan Bostancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi gibi isimler de yalnız bırakmadı.

HÜRRİYET