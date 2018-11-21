Yunanistan Kıbrıs’ın egemenlik haklarını desteklediğini tekrarladı

Yunanistan Hükümeti Sözcüsü Dimitris Tsanakopoulos, ülkesinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını koruma çabalarını desteklediğini söyledi.

Sözcü, salı günü Türkiye’nin Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki araştırma faaliyetleri ve Türk araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa’nın, Münhasır Ekonomik Bölgesi’yle ilgili soruları yanıtladı.

Tsanakopoulos şöyle dedi:

“Türkiye’nin kışkırtıcı tutumu, coşkulu söylemler veya bu düzeye getirmek iyi komşuluk ilişkileri koşulları yaratmıyor, yardımcı olmuyor.”

“Tüm gücümüzle, AB ve ABD olarak yaptıkları gibi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarının korunması için çaba harcıyoruz. Türkiye’nin tutumu bölgedeki ülkeler arasındaki mutabakatı ileri götürecek bir diplomatik diyaloğun gelişmesine engel oluşturuyor.”

“Türkiye’nin uyguladığı dış politika şekli kendi yararına değildir.”

“Aksine kendisini uluslararası toplumdan her seferinde daha fazla tecrit etmektedir. Bu nedenle Sayın Erdoğan’a(Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ) bizim önerimiz diplomasi yolunu, diyalog yolunu, Kıbrıs Cumhuriyeti’yle anlaşma yolunu izlemeli, çünkü günün sonunda bu Türkiye’nin yararına olacaktır.”

(CNA – Kıbrıs Haber Ajansı)