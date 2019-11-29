Güney Kıbrıs ile İsrail ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi

Fileleftheros gazetesi, tatbikatların “Lefkoşa FIR Hattı” içerisinde gerçekleştirildiğini ve tatbikata, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile İsrail Silahlı Kuvvetleri personelinin katıldığını yazdı.

Gazete, tatbikatlar çerçevesinde iki ülkenin özel kuvvetlerinin ortak eğitiminin de gerçekleştirildiğini ve çok sayıda kara kuvvetleri askerinin tatbikatta yer aldığını kaydetti.

Haberde, Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki ülkenin operasyonel hazırlık, profesyonellik ve işbirliği düzeyinin, tatbikatlarda görüldüğünün ifade edildiğini belirtti.

Gazete, iki ülkenin düzenli hava operasyonları alanında deneyim ve görüş alışverişi yaptıklarını da yazdı.

29/11/2019 15:38