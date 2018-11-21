Gençler Birliği’nin yeni başkanı Rifat Berkel

Gençler Birliği olağan üstü genel kurulda başkanlığa Rifat Berkel seçildi ve Gençler Birliği’nin yeni başkanı oldu.

Oy çokluğu ile Gençler Birliği başkanı olarak seçildikten sonra kısa bir konuşma yapan Rifat Berkel, camiada birlik beraberlik zamanı olduğuna vurgu yaptı. Mali durumun farkında olduğunu ve gerekli sponsorluk anlaşmalarını yaptığını ve bunu basın olarak ilerleyen zamanlarda açıklayacaklarını söylerken takıma Türkiye’den dost bir belediyeden bir otobüs bağışının olacağını belirtti. Rifat Berkel, yönetim kurulunu da ilerleyen günlerde açıklayacağını söyledi.

Başkanlık seçiminden önce faaliyet ve mali raporu tüzük gereği açıklayan eski başkan İlker Züğürt’ün raporları üyeler tarafından oy çokluğu ile aklandı. Mali rapora göre kulübün geliri 426,381 TL, gideri ise 525,501 TL olarak açıklandı. Gelir ve giderler arasında ki farkın ise kulübün yöneticileri tarafından ödenerek gelir gider dengesinin eşitlendiğini söyledi. Eski yöneticilerden Ülker Fahri kendisine olan 30,000 TL’lik borcu da genel kurul huzurunda kulübe bağışladığını belirtti.