Epilepsi Hastalığı: Sara Nöbetlerini Doğal Olarak Önlemenin Yolları

Epilepsi Vakfına göre, epilepsi (“nöbet bozuklukları” ile aynı anlama gelir) dünyadaki dördüncü en yaygın nörolojik bozukluktur. Her yaştan ve kültürden insanları etkiler. (1) Dünya çapında 65 milyon insan epilepsi hastasıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde her 26 kişiden biri, yaşamları boyunca bir noktada epilepsi geliştirirler, her yıl teşhis edilen 150.000 yeni vaka vardır.

Epilepsi, nörolojik bozukluk spektrum terimidir. Epilepsinin ayırt edici özelliği olan nöbetler, beyin hücrelerinin birbirleriyle iletişim kurma biçiminde ani bir değişiklik olduğunda ortaya çıkar. Bu iletişim değişiklikleri anormal sinyallere neden olur ve duyumlarda, davranışlarda, motor kontrolünde, hareket ve bilinçte geçici değişikliklere neden olur.

Epilepsiye bağlı nöbetlerin nedenleri hakkında çok fazla bilgi olmamasına rağmen, tetikleyiciler belirli çevresel etkileri içermekte, yakın zamanda beyin hasarı yaşamak ve genetik nöbet öyküsü ile yaşanabilmektedir. Epilepsi tedavisi her zaman semptomların şiddetine ve bireyin farklı tedavi yaklaşımlarına göre değişir. Tipik olarak epilepsi semptomları, ketozis diyeti takibi gibi yaşam tarzı değişiklikleri ile birlikte anti-nöbet ilaçları kullanılarak yönetilmektedir.

Epilepsi Nedir?

Epilepsi Vakfı epilepsinin, halkın çoğu tarafından özellikle de “nöbetler ve epilepsinin aynı olmadığı” gerçeğinde büyük ölçüde yanlış anlaşıldığını belirtmektedir. (2) Nöbet, “beyindeki nöronlar arasındaki elektriksel iletişim sinyallerinin bozulmasıdır.” Nöbet, sinir sistemini etkileyen tek bir nörolojik olay iken, epilepsi tekrarlayan, provoke olmayan (aynı zamanda refleksif) nöbetlere neden olan kronik bir hastalıktır. Nöbet bozukluğu, hem tek nöbet bölümlerini hem de birkaç farklı epilepsi tipini içeren daha geniş bir terimdir. Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü’ne göre, “Yüksek ateş (ateşli nöbet) veya kafa travması sonucu tek bir nöbet geçirme, bir kişinin epilepsisi olduğu anlamına gelmez” (3).

Epilepsi tanımı “Epilepsi nöbetleri ve bu durumun nörobiyolojik, bilişsel, psikolojik ve sosyal sonuçları ile kalıcı bir yatkınlık ile karakterize bir hastalıktır.” Epilepsi tanımı son birkaç on yıl içerisinde değişmiştir. Bu değişiklik, hastaların doğru bir şekilde nasıl teşhis edileceğine dair bazı tartışmalardan kaynaklanmaktadır. Bir kişinin, 24 saatten daha büyük bir sürede meydana gelen en az iki provoke edilmemiş (veya refleksi) nöbet geçirmesi durumunda epilepsiye sahip olduğu düşünülmektedir.

Provoke edilmemiş (veya refleksi) bir nöbet geçirmek, özellikle sonraki 10 yıl içinde tekrar bir nöbet geçirme riskini arttırır. Epilepsi hastasını teşhis etmek için uygun zaman konusunda uzmanlar arasında hala bazı tartışmalar vardır. İlk nöbet geçirildikten sonra, bazı doktorlar epilepsi tanısı koymadan önce ikinci nöbeti beklerler.

Sadece bir provoke edilmemiş nöbet geçirmiş olan birçok birey, yakın gelecekte başka bir nöbet geçirme olasılığını artıran diğer risk faktörlerine sahiptir. Bu nedenle, bazı doktorlar, mevcut tanımıyla teknik olarak uyumlu olmasalar bile, bu hastaları aslında epilepsiden mustarip olan hastalar gibi tedavi ederler.

Epilepsiye Karşı Uluslararası Birlik (ILAE) 2005 yılında yukarıda belirtilen epilepsi tanımını açıkladı. Ancak, bazı uzmanlar bu açıklamanın epilepsinin bazı önemli yönlerini kapsamadığını düşünüyor -örneğin hastalığın genetik bileşeni ya da bazı insanların yaşam şartları.

Epilepsi kronik bir hastalık olmasına rağmen, belirli bireyler için çözülebilirdir. Doktorlar bazı hastalara, yaşa bağlı epilepsi sendromu teşhisi konulduğu halde, daha sonra epilepsiye artık sahip olmadığı tanısına karar verebilirler. Bir epilepsi hastası, önceki 5 yıldaki semptomlarını kontrol altına almak için nöbet ilaçlarını kullanmayı kestiğinde ve diğer 10 yıl boyunca nöbet geçirmediği zaman, artık epilepsi hastası olmadığına karar verilir.

Epilepsi ve Nöbetin Ortak Belirtileri

Epilepsi, sadece ortaya çıktıkları sıklık ve şiddetleri açısından geniş bir yelpazeye yayılan çeşitli tipte nöbetlere neden olmakla kalmaz, aynı zamanda epilepsi bazı durumlarda diğer sağlık sorunları için de riski artırabilir. Nöbetler tipik olarak, farkındalık hissi kaybı, bilinç kaybı, duygu durum değişiklikleri ve duygu düzenleme problemleri, motor ve kas kontrolü kaybı, ve sarsılma gibi semptomlara neden olur. Bu bazen düşmelere, yaralanmalara, kazalara, duygusal / duygu durum değişikliklerine, hamilelik sırasında veya diğer ikincil sorunlara yol açabilir.

Nöbetlerin, nöbetin her evresinde farklı belirti ve semptomlara yol açan bir başlangıç, orta ve son evresi vardır. Her hasta nöbetleri farklı şekillerde yaşar.

Bir Nöbetin İlk Evresinin Başladığını Belirten İşaretler:

“Deja vu” ya da bir şeyin çok tanıdık olduğunu hissetmek de dahil olmak üzere, düşünce ve duygulardaki alışılmadık ani değişiklikler.

Olağan dışı duyulan sesler, tatlar veya görüntüler dahil olmak üzere duyularda ki değişiklikler.

Görsel kayıp ya da bulanıklaşma.

Endişeli duygular.

Baş dönmesi veya baş dönmesi hissi.

Baş ağrısı.

Mide bulantısı veya mide de hissedilen farklılıklar.

Uyuşma veya karıncalanma hissi.

Bir Nöbetin Orta Evresinin Başladığını Belirten İşaretler (İktal Evresi):

Farkındalık hissinin kaybı, bilinç kaybı, karışıklık, unutkanlık veya hafıza kaybı.

Sıradışı sesler duyma, tuhaf kokular ve ya tatlar gibi duyularda ki değişiklikler.

Görme kaybı ve ya bulanık görüş.

Halüsinasyonlar.

Uyuşma, karıncalanma veya elektrik çarpması benzeri duygular.

Ruh hali değişiklikleri, hızlı kalp atışıyla yaşanan endişe / panik.

Konuşma ve yutma güçlüğü.

Hareket ya da kas yavaşlığı, titreme, seğirme ya da mastürbasyon eksikliği.

Ellerin, dudakların, gözlerin ve diğer kasların tekrarlayan hareket eksikliği.

Konvülsiyon (Havale)

İdrar veya dışkı kontrolünü kaybetmek.

Artan terleme.

Ten renginde değişiklik (solukluk).

Nefes alma zorluğu.

Nöbetin Son Evresinde ve Sonrasında Yaşanan Belirtiler (Postiktal Faz):