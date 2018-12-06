Basın-Sen: Feleket gecesinin faturası çok acı

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, dün yaşanan sel felaketinin ardından 4 genç insanın ölümü ile sonuçlanan felaket gecesinin faturasının çok acı verici olduğunu bildirdi.



Kişmir, Basın-Sen adına yaptığı yazılı açıklamada, “Bizi derinden üzen bu olay sonucunda hala daha herhangi bir istifanın gelmemesi ve ilgililer hakkında soruşturma açılmaması hem hayatını kaybeden insanlarımıza hem de evlatlarını kaybeden ailelere yapılmış bir saygısızlık, demokrasi adına ise bir utançtır.” ifadelerini kullandı.

Kişmir, hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır diledi ve tüm topluma dün yaşanan kötü gün nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.



Dün Basın-Sen tarafından yapılan çağrıyı yineleyen Kişmir, basın emekçilerinin, yaşanması muhtemel zorlu şartlarda yürüttükleri görevleri sırasında çok dikkatli olmalarını ve herhangi bir risk taşıyan koşulla karşı karşıya kaldıkları takdirde önce kendi güvenliklerini sağlamalarını istediklerini hatırlattı.



Aynı şekilde basın emekçilerini zor şartlarda görevlendiren medya patronları veya üst düzey yöneticilerin de bu konuda hassas olmaları gerekliğinin altını çizen Kişmir, sahaya sürdükleri basın emekçilerine gerekli tüm teçhizatları sağlamak ve emekçilerin güvenli bir şekilde işlerini yapma koşullarını yaratmanın medya patronlarının ve üst düzey yöneticilerinin en önemli yükümlülüğü olduğunu kaydetti.



Kişmir, “Tekrardan tüm toplumumuza geçmiş olsun derken, hayatını kaybeden insanlarımızın ailelerinin yaşadıkları acının acımız olduğunu belirtiriz.” ifadelerine yer verdi.