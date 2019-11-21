Çocukluk çağı alerjilerine dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mine Başıbüyük, çocukluk çağı alerjilerine karşı aileleri uyardı. Dr. Başıbüyük, bebeklik döneminde en sık inek sütü gibi besinsel alerjinin görüldüğünü belirterek, "Çocukluk çağında ise en sık alerjik rinit, astım, egzama, ürtiker (kurdeşen), besin, ilaç ve böcek alerjileri görülür" ifadelerini kullandı.

Genetik yatkınlık etkiliyor

Çocukluk çağı alerjilerinin genetik yatkınlık ve hassas olduğu alerjenle karşılaşması sonucu ortaya çıktığına dikkati çeken Dr. Başıbüyük, şöyle devam etti: "Bu alerjiler vücutta çeşitli doku ve sistemleri etkileyebilir. Etkilediği doku ve sisteme göre de hastada şikayet ve belirtiler ortaya çıkar. Kan ve özellikle üç yaşından sonra yapılan alerji deri testleri ile neye karşı alerji olduğu saptanabilir. Tedavide özellikle çocuğun alerjen maddeden uzak tutulması sağlanmalı".

"Arkadaşlarını ve okulunu bilgilendirin"

Dr. Başıbüyük, en sık görülen toz alerjisine karşı yapılması gerekenlere ilişkin şu bilgileri verdi: "Toza alerjisi olduğu bilinen durumlarda, çocuğun yatak odasında toz yapabilecek halı, battaniye ve türde perde kullanmaktan kaçının. Yastık ve şilteler için alerji kılıfları kullanın. Pelüş oyuncakların yanı sıra odasında çok eşya bulunması da toz oranını artırabilir. Düzenli temizlik koruyucu olur. Gıda alerjileri durumunda, çocuğun tüm akrabaları, arkadaşları ve okulu mutlaka bilgilendirilmeli. Köpek veya kedilere alerjisi olan çocuklar için bu evcil hayvanlar evin içinde bulundurulmamalı. Çocuk, bu hayvanlardan uzak tutulmalı. Polene alerjisi olan çocuklar, polen mevsimi boyunca pencereleri kapalı bir odada yatmalı. Eğer polenli bir ortamda bulunduysa yatmadan önce yıkanmalı. Alerjisi olan tüm çocukları sigara dumanından uzak tutun, çünkü bu durum çocuğun şikâyetlerini artırabilir".

Duyarsızlaştırma tedavisi

Alerjik semptomları belirgin olan hastalarda doktorun önerisi ile çeşitli antihistaminik, steroid, inhaler salbutamol gibi ilaçların kullanılabileceğini belirten Dr. Başıbüyük, şu değerlendirmede bulundu: "Alerjen maddeye karşı duyarsızlaştırma tedavisi de yine tercih edilebilen bir seçenektir. Çocukluk çağı alerjileri uygun tedavi ve korunma yöntemleri ile tedavi edilebilir veya yaşam kalitesini bozmayacak düzeye getirilebilir. Ancak semptomların tekrarlayabileceği akılda tutularak çocuk ve ailenin yeterli eğitimi, takibi aksatılmamalı".

21/11/2019 10:23