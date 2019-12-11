AKEL: Militarizasyon ve polis devleti kentin niteliğine uymuyor

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, “militarizasyon ve polis devleti kentin niteliğine uymuyor, kent sakinlerinde, ziyaretçilerinde ve turistlerde güvenlik duygusunu güçlendirmiyor” dedi.

Haravgi’nin “Polis Devleti Lefkoşa Surlariçi’ne Uymuyor… Yeşil Hat İçin Aşırı Sağ Uygulamaların Kopyası” başlıklı haberine göre, Stefanu, “yollarda eli tetikte adamların gezmesi bölgedeki ticari faaliyete ve hareketliliğe yardımcı olmayacak. Lefkoşa Surlariçi hakkında yapılan tehlike edebiyatının ve kasten yayılan aşırılıkların oradaki gerçeklerle ilgisi yoktur, orada yaşayanlar ve bölgeyi ziyaret edenler bunu çok iyi biliyor” diye konuştu.

Rum Yönetiminin halkla ilişkiler taktiklerinin mülteci ve göçmen sorununu kapsayamayacağı görüşünü de ortaya koyan Stafanu şunları da ekledi:

“Unutulmamalıdır ki tehlikeli mantıklar aşırı sağın ve neo-faşizmin değirmenine su döker. Hükümet aşırı sağın dayatmak istediği gündemle oynamaya devam ederse (aşırı sağı) daha çok güçlendirecek. Suçun başka ülkelerden insanların varlığına bağlamak suçlarla ilgili istatistiklerle kanıtlanmadığı gibi, her zaman ve her yerde yabancı düşmanlığının ana bileşeni olmuştur.”

11/12/2019 15:17