“Ahna (Düzce) Koruluğu”nda “Göçmenlik” Tema Parkı

Fileleftheros “Göçmenlik Anıları Canlandı… Ahna Koruluğu 74 (Göçmen) Kampından Tarihini Anlatıyor” başlıklı üç günlük “PanKıbrıs Göçmenler Buluşması” etkinlikleri çerçevesinde “Ahna (Düzce) koruluğu yerleşimi merkezine bir tema park kurulduğunu yazdı. Habere göre köy muhtarı Nikos Vasila, yalnız yakın bölge okullarından 600’den fazla öğrencinin dün parkı ziyaret etmesinin planlandığına, bu sayıya uzak bölgelerde ikamet eden ve etkinliklere kendi özel araçlarıyla katılacak olanların dahil olmadığına dikkat çekti. Habere göre tema parkta göçmen kampı havasını yaratmak adına kurulmuş çadırlar içerisinde, Yunanistan’dan gönderilen ve Kızılhaç tarafından dağıtılmış çocuk kıyafetleri ve ayakkabıları v.b. teşhir edilirken, okul, mutfak ve hastane çadırları da yer alıyor

31/10/2019 16:06