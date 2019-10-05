Felçli bir hasta düşünceleriyle yönlendirdiği yapay iskeletle yürümeyi başardı

Euronews'ten Yalçın Ademoğlu'nun haberine göre Lyon yakınlarındaki Grenoble şehrindeki Alpes Üniversitesi'nde omurilik felcinden dolayı yatağa bağımlı bir hasta yapay bir iskelet sayesinde yürümeyi başardı.

Başarının diğer önemli yanı iskelete beyinden giden komutların kablosuz bir şekilde aktarılması oldu.

Beyni ile bu iskelet arasında kablosuz olarak bağlantı kurulan hasta, 10 yıllık araştırmanın ve saatler süren antrenmanların ardından 4 yıldır yaşadığı omurilik felcinden adeta kurtulmayı başardı.

4 yıl önce düşerek omuriliğini zedeleyen ve bu sebeple kol ve bacaklarını kullanamayan Thibault adlı Fransız, yapay iskeletin hareketlerini sadece düşünceleri ile verdiği komutlarla yönetti.

Dünyada daha önce bir çok araştırmacı beyne yerleştirdikleri elektrotlar sayesinde felçli ya da ampüte hastaların kaslarını hareket ettirmeyi başarmıştı. Fransız araştırmacılar bunu bir adım daha ileriye taşıyıp ilk defa beyinden gelen sinyalleri doğrudan ileterek robotu kontrol etmeyi başardı.

BEYİN FAALİYETLERİNİ YAKALAYIP TRANSFERİNİ SAĞLAMAYI BAŞARMAK

Prototip halindeki iskelet kafatasına yerleştirilmiş elektrotlarla bağlantı kuruyor. Elektrotlar beynin gönderdiği sinyalleri yakalayıp hareket sinyaline dönüştürüp robota iletiyor.

Yapay iskeletin gündelik hayatta kullanılması için ise hala oldukça uzun bir süreç gerekiyor. Zira iskelete doğru komutların iletilmesinin öğrenilmesi gerekiyor. Çalışmalara kobaylık eden felçli hasta Thibault doğru komutları öğrenebilmek için bir simülatörle evinde aylar süren antrenmanlar yapmış.

"Her şeyi yavaş yavaş tekrar öğrenmem gerekti. Doğru hareketlerin daha yumuşak ve doğal bir şekilde yapılmasını sağlayan komutları bulmanız gerekiyor".

Bu komutları evindeki televizyon ekranındaki robota uygulamayı başaran Thibault, ardından da yapay iskeletle aynı komutları çalışmış. Sonunda da robotun yürümesini, omzunu kaldırmasını ve dirseğini bükmesini sağlamış.

05/10/2019 14:42