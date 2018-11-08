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ABD'de barda silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir barda silahlı saldırı meydana geldi

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08/11/2018

ABD'de barda silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki "Borderline Bar & Grill In Thousand Oaks" isimli barda  silahlı saldırı meydana geldi.

Yerel saat ile 11.20'de meydana gelen saldırının bir terör saldırısı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. 

Saldırıda en az 30 el ateş edildiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Güvenlik güçleri ve acil durum görevlilerinin olay yerine gittiği, halktan bölgeden uzak durmalarının istendiği kaydedildi.

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TAGS: abd, barda, silahlı, saldırı, haber, kıbrıs
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