Avustralya’da 113 canlı türü acil yardıma muhtaç hale geldi

Federal Tarım Bakanlığının hazırladığı Yaban Hayatı ve Tehdit Altındaki Türleri Orman Yangınlarından Kurtarma Raporu’nda acil yardım edilmesi gereken hayvanların geçici listesini yayınladı.

Rapora göre koalalar ve kanguruların yanı sıra kuş, balık ve kurbağa türleri en çok yardıma muhtaç hayvanlar arasında yer alıyor.

Federal Tarım Bakanlığının hazırladığı Yaban Hayatı ve Tehdit Altındaki Türleri Orman Yangınlarından Kurtarma Raporu’nda acil yardım edilmesi gereken hayvanların geçici listesini yayınladı.

Rapora göre koalalar ve kanguruların yanı sıra kuş, balık ve kurbağa türleri en çok yardıma muhtaç hayvanlar arasında yer alıyor.

Yangınların herhangi bir canlı türünü tamamen yok etmediğinin vurgulandığı raporda, listede yer alan 113 canlıdan nerdeyse tamamının yiyecek alanlarının yüzde 30’ndan fazlasını kaybetmelerinden dolayı yardıma muhtaç duruma düştüğü belirtildi.

12/02/2020 11:06