Filede son 16 eşleşmeleri netleşti

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda B ve D gruplarında son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

Türkiye A Milli Takımı, son 16'da İtalya ile karşılaşacak. Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada grup aşaması, sekizinci günde B ve D gruplarında yapılan 4 karşılaşmayla sona erdi. Maçların ardından B Grubu'nda Sırbistan, Belçika, Almanya ve İspanya, D Grubu'nda ise Polonya, Hollanda, Ukrayna ve Çekya adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Son 16 turu eşleşmeleri

21 Ekim Cumartesi

Fransa-Finlandiya

Rusya-Yunanistan

Slovenya-Bulgaristan

Sırbistan-Çekya

Belçika-Ukrayna

Polonya-İspanya

Hollanda-Almanya

22 Ekim Pazar

İtalya-Türkiye

20/09/2019 08:45