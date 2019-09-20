Filede son 16 eşleşmeleri netleşti
2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda B ve D gruplarında son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.
20/09/2019
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2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda B ve D gruplarında son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.
Türkiye A Milli Takımı, son 16'da İtalya ile karşılaşacak. Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada grup aşaması, sekizinci günde B ve D gruplarında yapılan 4 karşılaşmayla sona erdi. Maçların ardından B Grubu'nda Sırbistan, Belçika, Almanya ve İspanya, D Grubu'nda ise Polonya, Hollanda, Ukrayna ve Çekya adlarını son 16 turuna yazdırdı.
Son 16 turu eşleşmeleri
21 Ekim Cumartesi
Fransa-Finlandiya
Rusya-Yunanistan
Slovenya-Bulgaristan
Sırbistan-Çekya
Belçika-Ukrayna
Polonya-İspanya
Hollanda-Almanya
22 Ekim Pazar
İtalya-Türkiye