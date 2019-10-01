Dağıstan düğününden iki Guinness rekoru çıktı

Derbent Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre düğün, ‘en çok uluslu düğün’ ve ‘en çok konuklu düğün’ olmak üzere iki kategoride birden Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

Dağıstan’da yaşayan en büyük 16 etnik grubu temsil eden 30 çift, Derbent Belediyesi’nin düzenlediği görkemli törenle dünya evine girdi. Etkinliğe 10 binden fazla misafir katıldı.

Evlenen çiftlerin en genci, 19 yaşındaki Aydınbek Aydınbekov ile Kamila Gözelova oldu. Düğüne ayrıca 60. evlilik yıldönümlerini kutlayan bir çift de katıldı.

Evlenen çiftlerden birinin tören alanına balonla inmesi büyük alkış aldı.

Derbent Belediye Başkanı Hizri Abakarov’un girişimiyle organize edilen düğün, Narın Kale Stadyumu’nda gerçekleşti. Etkinliğe, sadece Dağıstan’dan değil Rusya’nın farklı bölgelerinden insanlar geldi.

01/10/2019 09:03