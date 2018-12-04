Demirtaş ve Önder’in cezası onandı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İkinci Ceza Dairesi Demirtaşve Önder hakkında verilen cezaları onadı.
04/12/2018
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder hakkında ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçu kapsamında verilen hapis cezaları İstanbul BAM 2. Ceza Dairesi’nce onandı.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 4 yıl 8 ay, HDP eski Ankara Vekili Sırrı Süreyya Önder ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezalara sanık avukatları itiraz etmişti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İkinci Ceza Dairesi Demirtaşve Önder hakkında verilen cezaları onadı. Böylece cezalar kesinleşti.