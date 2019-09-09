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Paşa’dan, Konya’da Birincilik

Kuzey Kıbrıs Atıcılık Federasyonuna bağlı atıcı sporcularımız Türkiye’de büyük bir başarıya imza attı.

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09/09/2019

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Paşa’dan, Konya’da Birincilik

Kuzey Kıbrıs Atıcılık Federasyonuna bağlı atıcı sporcularımız Türkiye’de büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığı tarafından Konya’da düzenlenen Zafer Kupası Trap Yarışmasında mücadele eden sporcumuz Raif Paşa birincilik elde ederken, Bir diğer yarışmacımız Volkan Sönmez ise üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı.

 

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TAGS: Raif Paşa, Volkan Sönmez, Konya, Trap, Haber Kıbrıs
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