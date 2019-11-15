Cem Yılmaz'dan Haluk Levent açıklaması

Komedyen Cem Yılmaz ve şarkıcı Haluk Levent'ten 'vurgun' polemiği hakkında peş peşe açıklamalar geldi.

Cem Yılmaz'ın, uzun süredir kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla adından sık sık söz ettiren şarkıcı Haluk Levent hakkında söyledikleri sosyal medyada olay olmuştu.

Ekşi Sözlük yazarları, Cem Yılmaz'ın son gösterisinde Haluk Levent için "Büyük vurgun yakında sinemalarda" dediğini ileri sürmüştü.

Söz konusu iddialar sonrası Haluk Levent, sosyal medya üzerinden Cem Yılmaz'a sitem ederek, "Sevgili Cem Yılmaz. Hepimiz seni çok seviyoruz. 3 ayrı kişi yanlış duymuş olabilir mi? Yanlış oyunu izlemişlerse özür dilerim. Değilse lütfen "yakında" olmadan şimdi tüm ülkeye açıklar mısın "vurgun"u? 1TL'lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim. Lütfen yazar mısın" mesajını paylaşmıştı.

'Vurgun' iddiası hakkında bir cevap gelmeyince, ünlü komedyeni zan altında bırakmak istemeyen Haluk Levent, konunun peşini bırakmadığını ancak yargısız infaz yapmayacağını vurgulayarak yazdığı mesajları sildi.

Cem Yılmaz'ın, "Haluk Levent ile ilgili bir şey söyledim, ‘Haluk Levent çok iyi bir insandır’ diye mesaj yağdı. Ya tamam şaka yapıyoruz. Millet iyice delirdi" dediği belirtildi.

Ünlü komedyenin açıklamasını Twitter hesabından paylaşan Haluk Levent, "Tamam ülenn. Üstüme gelme alınganlık yaptım işte. Her türlü mizahı yapabilirsin hakkımda. En yakın zamanda gösterine geleceğim" ifadelerini kullandı.

Karşılıklı açıklamalar sonrası 'vurgun' polemiği tatlıya bağlanmış oldu.

15/11/2019 16:05