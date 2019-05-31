HASDER’li Çocukların Günü

HASDER üyesi 110 çocuk, bir yıl boyunca 12 eğitmen ile yürüttükleri çalışma sonucunda öğrendiklerini ailelerine ve yakınlarına sergileyecek.

Bu yıl onaltıncısı düzenlenecek olan Çocuk Şenliği her yıl olduğu gibi çok genç yaşta hayatını kaybeden eski Çocuk Kulübü Başkanı İlker Özova ve Eğitmen Özkan Gürler anısına gerçekleşiyor.

2 Haziran 2019, Pazar günü saat 20.00’de Küçük Kaymaklı’daki HASDER Merkez binasında yer alacak etkinlikte Minikler Grubu, Dillirga Grubu, Kozan Grubu, Feslikan Grubu ve Yıldızlar Grubu dansçıları çalışmalarını sergileyecekler.

Bir yıl boyunca her Cumartesi düzenli olarak bir araya gelerek çalışan çocukların sergileyecekleri Kıbrıs halk dansları ise şunlardır: Sarhoş Zeybeği, Fistikya, Elek Oyunu, Ciftetelli, Kadin Karsılama 4, Orak oyunu, Kız Sana Nişan Geliyor, Gadeh Oyunu, Vasilica, Kozan, Garutsari, Mandıra ve Arabiye 1.

Gecede yer alacak Çocuk Korosu da Arab Ali Ağıdı/Mağusa Limanı, Münüsem, Kebapçıların Şişi, Enginar ve Bir Dünya Bırakın isimli şarkıları seslendirecek.