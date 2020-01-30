İtalya’dan Güney Kıbrıs’a destek

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio arasında dün Roma’da gerçekleştirilen görüşme haberine yer verdi.

Habere göre görüşme sonrasında yapılan ortak açıklamada, her iki dışişleri bakanı, münhasır ekonomik bölgelerin ve kıta sahanlıklarının, diyalog ve uluslararası hukuk çerçevesinde sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

Hristodulidis ve Di Maio, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbona ilişkin “yasa dışı” sondaj faaliyetlerine müdahil olan kişilerin veya sorumlular aleyhine kısıtlayıcı tedbirler statüsünü belirleyerek AB kararının hayata geçirilmesinin hızlandırılması gerekliliği üzerinde mutabık kaldılar.

Gazete, Hristodulidis ve Di Maio’nun görüşme sırasında ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri, Libya, mülteci sorunu Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ile enerji konularını da ele aldığını yazdı.

Habere göre her iki bakan ayrıca Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın “kabul edilemez” olduğu yönündeki görüşlerini de yineledi.

30/01/2020 15:21