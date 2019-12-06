ABD'de silahlı soygun girişimi: 4 ölü

Olay, ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde meydana geldi. Yerel saat ile 16:15’te meydana gelen olayda, silahlı soyguncular bir kuyumcuyu soymaya çalıştı.

Soygun girişimine kuyumcunun sahibinin silahla karşılık vermesi üzerine soyguncular olay yerini terk etti. Soyguncular bir kargo şirketine ait kamyonu çalarak, sürücüsünü de rehin aldı.

Durumu ihbar alan polis ekipleri ile çaldıkları kamyonla kaçmaya çalışan soyguncular arasında kovalamaca başladı. Bir süre sonra soyguncular, sıkışan trafik nedeniyle ilerleyemeyince polisle çatışmaya girdiler.

Olayda 2 soyguncu, kamyon sürücüsü ve bir sivil hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

06/12/2019 09:57