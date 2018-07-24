Dolar/TL Merkez Bankası kararı sonrası 4.92'yi gördü
Merkez Bankası faizi sabit tuttu
24/07/2018
Dün %1'den fazla düşerek 4.73'e gerileyen Dolar/TL bu seviyede tutunamayıp 4.75'i aştı. 4.75'ten güne başlayan kur %0.6 artışla 4.77'ye yükseldi. Merkez Bankası'nın faizi sabit tutma kararı sonrasında ise Dolar/TL önce, 4.9155'i ardından 4.92'yi gördü.
Dolar, saat 14.25 itibariyle ise 4.9360'ı görerek 4.94'ü zorladı.
Merkez Bankası politikası faizi olan bir hafta vadeli repo faizini yüzde 17.75'te bıraktı.
Merkez Bankası kararı sonrasında BIST 100 endeksinde satışlar hızlandı, borsada kayıplar yüzde 2'yi aştı.