Avusturya'da seçmenler yarın sandık başına gidecek

Yaklaşık 4 ay önce erken seçim kararı alınan Avusturya’da, 17 ay süren aşırı sağcı koalisyon hükümetinin çökmesinin ardından Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından görevlendirilen eski Anayasa Başkanı Brigitte Bierlein'ın başbakanlığını yürüttüğü üst düzey bürokratlardan oluşan geçici hükümet iktidarda. Ülke genelinde 39 seçim bölgesindeki 10 bin 181 seçim lokalinde kurulacak yaklaşık 12 bin sandıkta seçmenler, 33'üncü hükümeti belirleyecek. Seçim barajının yüzde 4 olduğu, 16 yaşını doldurmuş herkesin oy kullanabildiği Avusturya'da oy kullanma zorunluluğu bulunmuyor.

100 bin Türk seçmen ve 27 aday

Ülke genelinde 8 ulusal partiden 27 Türkiye kökenli bin 476 milletvekili adayı parlamentoya girmek için yarışacak.

Yaklaşık 100 binin üzerinde Türk seçmenin bulunduğu Avusturya'da 800 bine yakın Müslüman yaşıyor.

Son anketlere göre, eski Başbakan Sebastian Kurz'un genel başkanlığını yürüttüğü Avusturya Halk Partisinin (ÖVP) yüzde 33 oranında oy alarak sandıktan birinci parti olarak çıkacağı, sırasıyla Sosyal Demokrat Partinin (SPÖ) yüzde 22 ile ikinci, aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (FPÖ) ise yüzde 20 ile üçüncü parti olacağı tahmin ediliyor.

Bununla birlikte 2017'de meclis dışında kalan Yeşillerin yüzde 12'lik oyla yeniden parlamentoya gireceği, Yeni Avusturya Partisinin de (NEOS) yüzde 8 ile beşinci parti olarak parlamentoda yerini alacağı öngörülüyor.

28/09/2019 11:08