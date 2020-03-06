Premier Lig'den koronavirüse önlem: El sıkışmak yok

İngiltere Premier Lig yönetimi, tıbbi gerekçeler nedeniyle bu hafta sonu oynanacak olan maçlarda, maç öncesi yapılan el sıkışma seremonisinin yapılmayacağını açıkladı.

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06/03/2020

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Premier Lig'den koronavirüse önlem: El sıkışmak yok
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Premier Lig yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonunda el sıkışmayı yasakladı.

Yapılan açıklamada, bu hafta sonu Premier Lig'de oynanacak müsabakalarda maç yetkilileri, oyuncular ve teknik heyetler arasında el sıkışma seremonisinin gerçekleştirilmeyeceği belirtildi.

Açıklamanın devamında, koronavirüsün el sıkışma nedeniyle başka bir insana geçebileceği ve bunun büyük bir tehlike olduğu vurgulandı.

06/03/2020 10:11
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TAGS: Premier, HABER, KIBRIS, Lig’den, koronavirüse, önlem:, El, sıkışmak, yok
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