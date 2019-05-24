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Sağlık Bakanı Pilli, personelle tanıştı

Pilli, bakanlıktaki ve bakanlığa bağlı Temel Sağlık Hizmetleri ve Yataklı Tedavi Kurumları dairelerindeki personeli ziyaret etti.

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24/05/2019

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Sağlık Bakanı Pilli, personelle tanıştı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bakanlıktaki ve bakanlığa bağlı Temel Sağlık Hizmetleri ve Yataklı Tedavi Kurumları dairelerindeki personeli ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pilli tanışma ziyaretinde yaptığı konuşmada, sağlığı daha ileriye taşımak için birlikte çalışılması gerektiğini kaydetti.

Bakan Pilli, bakanlığa bağlı kurumları ve hastaneleri de kısa sürede ziyaret edeceğini belirterek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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