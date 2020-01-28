ABD'de marina yangını: 8 ölü, 6 yaralı

ABD’nin Alabama eyaletine bağlı Scottsboro şehrinde Jackson County Park marinası yandı.

Yangın sonucu en az 8 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Onlarca tekne ise yanarak sulara gömüldü.

Teknelerde bulunanlar suya atladı

Yangından kurtulmak için suya atlayan bazı insanlar kurtarılırken, dalgıçlar halen suda olması muhtemel insanların kurtarılması için göreve çağrıldı.

Jackson County Şef Yardımcısı Rocky Harnen, “Çok sayıda insan kurtulmak için suya atladı ve kurtarıldı" dedi. Harnen ayrıca kurbanları aramanın son derece zor olduğuna dikkat çekti. Çatı enkazın teknelerin üzerine düşmesiyle batan teknelerin içinde de insanlar olabileceğinden korkulduğunu sözlerine ekledi.

En az 35 tekne yandı

Scottsboro İtfaiye Şefi Gene Necklaus da, Tennessee Nehri üzerinde bir yürüyüş yolu, tekne rampaları ve balıkçılık ile yüzme rıhtımları bulunan iskelenin tamamen yandığını açıkladı.

Necklaus, yangının kıyıda bulunan bir elektrik kontağından çıktığını söyleyerek, "Limanın yanmaya başlamasıyla bazı tekneler hemen orada battı, diğerleri ise açıkta sulara gömüldü. Alevler en az 35 tekneyi harap etti" dedi.

28/01/2020 10:01