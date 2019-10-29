GAÜ Ve Filistin Alqasmi Akademi Arasında İş Birliği Anlaşması İmzalandı

GAÜ’den verilen bilgiye göre, Girne Amerikan Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen anlaşmaya, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ve Filistin Alqasemy Akademi Direktörü Dr. Medhat Osman imza attı. Girne Amerikan Üniversitesi ile Filistin Alqasmi Akademi arasında imzalanan akademik iş birliği anlaşması ile; iki kurum arasında öğrenciler 2+2 değişim programından yararlanabilecek, aynı zamanda ortak akademik çalışmalar ve akademisyen değişim programına da girileceği ifade edildi. GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar imzalanan protokol ile ilgili yaptığı açıklamada, iş birliklerini Filistin’e kadar büyüttüklerini ifade ederek, bunun Girne Amerikan Üniversitesi için büyük bir onur olduğunu kaydetti ve yüksek öğretim adına olan bu anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Alqasemy Akademi Direktörü Dr. Medhat Osman ise yaptığı açıklamada; GAÜ ile vardıkları anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, anlaşma sağlanmasında emeği olan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

29/10/2019 14:18