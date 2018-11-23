Çin, 6 bin mersin balığının ölümü üzerine köprü inşaatını durdurdu

Bir eko turizm bölgesindeki köprü inşaatının, nesli yok olma tehlikesi altındaki yaklaşık 6 bin Çin mersin balığının ölümüne neden olduğu tahmin ediliyor.

Balık ölümleri üzerine, Hubei bölgesindeki inşaat durduruldu.

Köprü Yangtze nehrinde, mersin balıklarının korunduğu bir balık çiftliği yakınına inşa edilmek isteniyordu. Bir Çin haber sitesi balık ölümlerinin inşaatın neden olduğu gürültü, şok ve su kaynaklarındaki değişimden kaynaklandığını yazdı.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı balık ölümleri üzerine soruşturma başlattı ve inşaatın izinsiz olarak doğal koruma alanına girdiğini ortaya çıkardı.

Çin mersin balıkları 140 milyon öncesine dayanıyor. Mersin balıkları 5 metreye kadar büyüyebiliyor ve 60 yaşına kadar yaşayabiliyor ancak yaşamları boyunca sadece birkaç kez yumurtluyorlar.

Mersin balıklarının nesli kirlilik, aşırı avlanma ve hidroelektrik santraller gibi etkenlerin neden olduğu çevresel değişimler yüzünden tehlike altında.

Balıklar eti ve havyarı için avlanıyor. Hidroelektrik santraller ise balıkların yumurtlama alanlarına ulaşmasını engelliyor.

Çin mersin balıklarının neslini kurtarmak için 1970'lerde bir ıslah programı başlatmıştı.

Ülkede şu an 1000 kadar yetişkin balık olduğu tahmin ediliyor.

Köprünün inşa edilmek istediği alanın yakınında bulunan Hengshang çiftliği, en önemli koruma alanlarından biri. Yıl başından bu yana çiftlikte 6000'den fazla mersin balığı yavrusunun, 36 tane de 20 yaş ve üstü balığın öldüğü açıklandı.

Çinli thepaper.cn haber sitesi mersin balıklarının ses ve değişimlere karşı çok hassas olduğunu ve yakındaki inşaatın balıkları rahatsız etmiş olabileceğini yazdı.

China Daily gazetesine konuşan bir bakanlık yetkilisi sorumluların cezalandırılacağını söyledi.